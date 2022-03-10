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Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
    Арт. X131102301
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
    Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
    Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
    Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
    Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
      Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
      Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
      Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
      Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
      Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S

      Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102301
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог ARC 180 PRO Z208S 00000090921 построен на базе современных инверторных технологий, что обеспечивает отличное качество сварки, широкие возможности управления параметрами сварочного процесса и, вместе с тем, небольшой вес и компактность. Наличие цифрового дисплея позволяет наиболее точно выставить величину сварочного тока для конкретного металла, что повышает эффективность работы. Данная модель отлично подойдет как для бытовой эксплуатации в частных мастерских, так и для профессионального использования на небольших производствах.

        Преимущества

        • ММА сварка электродами до 4 мм
        • Аргонодуговая сварка (горелка приобретается опционально)
        • Легкий поджиг и форсаж дуги
        • Минимальное разбрызгивание металла
        • Высокая стабильность горения дуги
        • Компактный корпус, малый вес
        • Номинальное напряжение Imax - 20.4-27.2 А/В
        • Высокий КПД - 85 %
        • Класс изоляции - F
        • Начало сварки одним касанием
        • Защита от перегрева