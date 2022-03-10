Преимущества

ММА сварка электродами до 4 мм

Аргонодуговая сварка (горелка приобретается опционально)

Легкий поджиг и форсаж дуги

Минимальное разбрызгивание металла

Высокая стабильность горения дуги

Компактный корпус, малый вес

Номинальное напряжение Imax - 20.4-27.2 А/В

Высокий КПД - 85 %

Класс изоляции - F

Начало сварки одним касанием

Защита от перегрева

Сварочный инвертор Сварог ARC 180 PRO Z208S 00000090921 построен на базе современных инверторных технологий, что обеспечивает отличное качество сварки, широкие возможности управления параметрами сварочного процесса и, вместе с тем, небольшой вес и компактность. Наличие цифрового дисплея позволяет наиболее точно выставить величину сварочного тока для конкретного металла, что повышает эффективность работы. Данная модель отлично подойдет как для бытовой эксплуатации в частных мастерских, так и для профессионального использования на небольших производствах.