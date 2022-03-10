Сварочный инвертор Сварог ARC 180 Pro Z208S
Арт. X131102301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный инвертор Сварог ARC 180 PRO Z208S 00000090921 построен на базе современных инверторных технологий, что обеспечивает отличное качество сварки, широкие возможности управления параметрами сварочного процесса и, вместе с тем, небольшой вес и компактность. Наличие цифрового дисплея позволяет наиболее точно выставить величину сварочного тока для конкретного металла, что повышает эффективность работы. Данная модель отлично подойдет как для бытовой эксплуатации в частных мастерских, так и для профессионального использования на небольших производствах.
Преимущества
- ММА сварка электродами до 4 мм
- Аргонодуговая сварка (горелка приобретается опционально)
- Легкий поджиг и форсаж дуги
- Минимальное разбрызгивание металла
- Высокая стабильность горения дуги
- Компактный корпус, малый вес
- Номинальное напряжение Imax - 20.4-27.2 А/В
- Высокий КПД - 85 %
- Класс изоляции - F
- Начало сварки одним касанием
- Защита от перегрева