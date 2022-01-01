Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5

Jet JBOS-5 – компактный станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз 25 мм. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования. Мощный асинхронный двигатель рассчитан на продолжительную эксплуатацию, массивный корпус на резиновых опорах и тяжёлый чугунный стол хорошо поглощают вибрации. Есть механизм наклона стола на угол до 45°, чтобы шлифовать под углом.



Преимущества