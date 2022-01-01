Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
Арт. jet_420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|700
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Напряжение сети, В
|220
- Jet JBOS-5 – компактный станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз 25 мм. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования. Мощный асинхронный двигатель рассчитан на продолжительную эксплуатацию, массивный корпус на резиновых опорах и тяжёлый чугунный стол хорошо поглощают вибрации. Есть механизм наклона стола на угол до 45°, чтобы шлифовать под углом.
Преимущества
- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугунного литья