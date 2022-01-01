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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
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Шлифовальные станки
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
    Арт. jet_420
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5

      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JBOS-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_420

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		700
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet JBOS-5 – компактный станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз 25 мм. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования. Мощный асинхронный двигатель рассчитан на продолжительную эксплуатацию, массивный корпус на резиновых опорах и тяжёлый чугунный стол хорошо поглощают вибрации. Есть механизм наклона стола на угол до 45°, чтобы шлифовать под углом. 

        Преимущества

        • Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
        • Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Рабочий стол из чугунного литья