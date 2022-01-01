Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 230 В

Преимущества

Колебательное движение ленты

Рабочий стол из чугунного литья

Регулировка рабочего стола по высоте

Т-образный паз для установки упора

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Регулируемый продольный шлифовальный упор с фиксаций в Т-образном пазу

Выносной стол для шлифования криволинейных кромок

Регулировка угла наклона ленточно-шлифовального узла

Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

Графитовая подложка шлифовальной ленты

Напольное исполнение

Jet OES-80CS – ленточный станок для шлифования кантов, скругленных поверхностей, обдирки деревянных деталей и других подобных работ. Предназначен для профессионального использования в производственных цехах и частных столярных мастерских; благодаря широким возможностям переналадки очень универсален и многофункционален. Мощные двигатели (как в одно-, так и в трехфазном исполнении), качественно выполненная и хорошо продуманная конструкция гарантируют высокую надёжность и долговечность, даже при интенсивном использовании. Модель оснащена вспомогательным механизмом, который за счет поворота узла переднего натяжного ролика обеспечивает колебания ленты в направлении перпендикулярном основному движению. Осцилляция способствует более эффективной работе абразива и повышает производительность станка. Ленточный узел станка выполнен поворотным вокруг продольной оси, его можно установить вертикально, горизонтально или под любым промежуточным углом, фиксация выбранного положения производится эксцентриковой рукояткой без использования инструмента. Основной рабочий стол, сделанный из литого чугуна, регулируется по высоте, что позволяет выровнять его поверхность с плоскостью ленты при её горизонтальном положении или использовать ресурс всей её ширины при эксплуатации в вертикальном. Для фиксации заготовки предусмотрены длинный «параллельный» упор с фиксацией в Т-образном пазу и подвижный угловой.