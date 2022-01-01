Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
Арт. jet_426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|2900
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Напряжение сети, В
|220
- Jet OES-80CS – ленточный станок для шлифования кантов, скругленных поверхностей, обдирки деревянных деталей и других подобных работ. Предназначен для профессионального использования в производственных цехах и частных столярных мастерских; благодаря широким возможностям переналадки очень универсален и многофункционален. Мощные двигатели (как в одно-, так и в трехфазном исполнении), качественно выполненная и хорошо продуманная конструкция гарантируют высокую надёжность и долговечность, даже при интенсивном использовании. Модель оснащена вспомогательным механизмом, который за счет поворота узла переднего натяжного ролика обеспечивает колебания ленты в направлении перпендикулярном основному движению. Осцилляция способствует более эффективной работе абразива и повышает производительность станка. Станок оборудован выносным столом, расположенным напротив натяжного ролика ленты. На нём выполняют операции по шлифовке криволинейных кромок. Стол регулируется по высоте. В зависимости от конфигурации снимают или устанавливают защитные кожухи (всего их три), играющие одновременно и роль пылесборных. Из-за высокой производительности станок нуждается в подключении к мощной системе аспирации.
Преимущества
- Колебательное движение ленты
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка рабочего стола по высоте
- Т-образный паз для установки упора
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Регулируемый продольный шлифовальный упор с фиксаций в Т-образном пазу
- Выносной стол для шлифования криволинейных кромок
- Регулировка угла наклона ленточно-шлифовального узла
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
- Графитовая подложка шлифовальной ленты
- Напольное исполнение