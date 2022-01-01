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Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
Найти аналог
Шлифовальные станки
    Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
    Арт. jet_426
    Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
    Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
    Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
    Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
      Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
      Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
      Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В
      Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В

      Станок для шлифования кантов с осцилляцией Jet OES-80CS 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_426

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		2900
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Jet OES-80CS – ленточный станок для шлифования кантов, скругленных поверхностей, обдирки деревянных деталей и других подобных работ. Предназначен для профессионального использования в производственных цехах и частных столярных мастерских; благодаря широким возможностям переналадки очень универсален и многофункционален. Мощные двигатели (как в одно-, так и в трехфазном исполнении), качественно выполненная и хорошо продуманная конструкция гарантируют высокую надёжность и долговечность, даже при интенсивном использовании. Модель оснащена вспомогательным механизмом, который за счет поворота узла переднего натяжного ролика обеспечивает колебания ленты в направлении перпендикулярном основному движению. Осцилляция способствует более эффективной работе абразива и повышает производительность станка.  Станок оборудован выносным столом, расположенным напротив натяжного ролика ленты. На нём выполняют операции по шлифовке криволинейных кромок. Стол регулируется по высоте. В зависимости от конфигурации снимают или устанавливают защитные кожухи (всего их три), играющие одновременно и роль пылесборных. Из-за высокой производительности станок нуждается в подключении к мощной системе аспирации. 

        Преимущества

      • Колебательное движение ленты
      • Рабочий стол из чугунного литья
      • Регулировка рабочего стола по высоте
      • Т-образный паз для установки упора
      • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
      • Регулируемый продольный шлифовальный упор с фиксаций в Т-образном пазу
      • Выносной стол для шлифования криволинейных кромок
      • Регулировка угла наклона ленточно-шлифовального узла
      • Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
      • Графитовая подложка шлифовальной ленты
      • Напольное исполнение