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Картридж Новая Вода K255 активированный уголь GAC-20BB
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Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж Новая Вода K255 активированный уголь GAC-20BB
    Арт. X169100
    Картридж Новая Вода K255 активированный уголь GAC-20BB

      Картридж Новая Вода K255 активированный уголь GAC-20BB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169100

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.8
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, растворенное железо
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж сорбционный K255 Новая Вода используется на магистральных фильтрах для очистки воды от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). При этом добавлены каталитические фильтрующие компоненты KDF (сплав химически чистых металлов). Благодаря такой системе вода очищается от активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов. Кроме того компоненты KDF обладают бактерицидными свойствами и продлевают срок службы фильтра.

        Преимущества

        • Фильтр содержит гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
        • Фильтр устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус