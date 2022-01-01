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Катридж Kristal Filter Slim 10 RCG (n) 3102134
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Катридж Kristal Filter Slim 10 RCG (n) 3102134
    Арт. X16910802307
    Катридж Kristal Filter Slim 10 RCG (n) 3102134

      Катридж Kristal Filter Slim 10 RCG (n) 3102134

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802307

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж Kristall Slim 10 RCG (n) предназначен для очистки воды от химических соединений, со сменным наполнителем. Фильтрующий материал: гранулированный активированный уголь. Применение: устранение запахов хлора и других неприятных запахов, очистка от пестицидов, инсектицидов и хлорсодержащих веществ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы