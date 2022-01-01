Катридж Kristal Filter Slim 10 RCG (n) 3102134
Арт. X16910802307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
- Картридж Kristall Slim 10 RCG (n) предназначен для очистки воды от химических соединений, со сменным наполнителем. Фильтрующий материал: гранулированный активированный уголь. Применение: устранение запахов хлора и других неприятных запахов, очистка от пестицидов, инсектицидов и хлорсодержащих веществ.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы