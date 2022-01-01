Катридж Kristal Filter Slim 10 RCG (n) 3102134

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Картридж Kristall Slim 10 RCG (n) предназначен для очистки воды от химических соединений, со сменным наполнителем. Фильтрующий материал: гранулированный активированный уголь. Применение: устранение запахов хлора и других неприятных запахов, очистка от пестицидов, инсектицидов и хлорсодержащих веществ.