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Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160106, M6/28 мм
75 ₽
Держатели накончеников
    Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160106, M6/28 мм
    Арт. О00000025979
    Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160106, M6/28 мм

      Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160106, M6/28 мм

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025979

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М6
      Длина, мм
      		28
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160106, M6/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Все вставки, как правило, выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности. Вставки под наконечник отличаются в зависимости от модели горелки, имеют разные размеры и внешний вид.

        Преимущества

        • Тип — MIG
        • Для горелки —Mig-36