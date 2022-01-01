Преимущества

Тип — MIG

Для горелки —Mig-36

Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160106, M6/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Все вставки, как правило, выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности. Вставки под наконечник отличаются в зависимости от модели горелки, имеют разные размеры и внешний вид.