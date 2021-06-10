Преимущества

Тип — MIG

Для горелки — п/а

Материал — медь

Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160003, M8/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Все вставки имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности. Вставки под наконечник отличаются в зависимости от модели горелки, имеют разные размеры и внешний вид.