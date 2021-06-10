Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160003, M8/28 мм
Арт. О00000025980
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М8
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Длина, мм
|28
- Вставка под наконечник MIG-36 PRO Кедр 7160003, M8/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Все вставки имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности. Вставки под наконечник отличаются в зависимости от модели горелки, имеют разные размеры и внешний вид.
Преимущества
- Тип — MIG
- Для горелки — п/а
- Материал — медь