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Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
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Держатели накончеников
    Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
    Арт. О00000025978
    Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
    Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
    Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
      Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
      Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм
      Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм

      Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025978

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М6
      Длина, мм
      		26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вставка под наконечник M6/26 мм (Mig-24) - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Все вставки, как правило, выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности. Вставки под наконечник отличаются в зависимости от модели горелки, имеют разные размеры и внешний вид. 

        Преимущества

        • Тип — MIG
        • Для горелки — Mig-24