Вставка под наконечник MIG-24 PRO Кедр 7160001, M6/26 мм

Вставка под наконечник M6/26 мм (Mig-24) - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Все вставки, как правило, выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности. Вставки под наконечник отличаются в зависимости от модели горелки, имеют разные размеры и внешний вид.

Преимущества