Преимущества

Тип — MIG

Для горелки — M-36 PRIME

Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8012461, M8/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Вставка выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности.