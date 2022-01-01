Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8012461, M8/28 мм
Арт. О00000025967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М8
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Длина, мм
|28
- Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8012461, M8/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Вставка выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности.
Преимущества
- Тип — MIG
- Для горелки — M-36 PRIME