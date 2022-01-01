Преимущества

Тип — MIG

Для горелки — M-24 PRIME

Вставка под наконечник M-24 PRIME Кедр 8017577, M6/26 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Вставка выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности.