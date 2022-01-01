Вставка под наконечник M-24 PRIME Кедр 8017577, M6/26 мм
Арт. О00000025965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М6
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Длина, мм
|26
- Вставка под наконечник M-24 PRIME Кедр 8017577, M6/26 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Вставка выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности.
Преимущества
- Тип — MIG
- Для горелки — M-24 PRIME