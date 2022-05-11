Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083
Арт. X13030672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|пластик
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Цвет
|синий
- Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083 - предназначен для защиты вентиля газового баллона высокого давления от загрязнения и механических повреждений при транспортировке и при эксплуатации. Цвет колпака баллона зависит от содержимого баллона.
Преимущества
- Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика
- Предназначен для защиты вентиля баллона от повреждений
- Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика