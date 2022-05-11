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Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083
5.0
3
60 ₽
Колпаки для газовых баллонов
    Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083
    Арт. X13030672
    5.0
    3
    Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083

      Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13030672
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Трио-сервис
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		пластик
      Цвет
      		синий
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083 - предназначен для защиты вентиля газового баллона высокого давления от загрязнения и механических повреждений при транспортировке и при эксплуатации. Цвет колпака баллона зависит от содержимого баллона. 

        Преимущества

        • Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика
        • Предназначен для защиты вентиля баллона от повреждений