Преимущества

Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика



Предназначен для защиты вентиля баллона от повреждений

Колпак к пропановому баллону Трио-сервис 00000000083 - предназначен для защиты вентиля газового баллона высокого давления от загрязнения и механических повреждений при транспортировке и при эксплуатации. Цвет колпака баллона зависит от содержимого баллона.