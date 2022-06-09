Комбинированная линейка Belmash CR-2500

Преимущества

Устройство для распиловки под углом – тоже часть комбинированной линейки, выполнено из металла

На направляющих нанесены шкалы, что делает обработку более точной и удобной

Линейка комбинированная BELMASH CR-2500 является дополнительной опцией для станков БЕЛМАШ СДМ-2500 (кроме станков ограниченной серии). Предназначена для придания направления заготовке относительно рабочего инструмента при пилении или строгании, заменяет направляющую линейку из базового комплекта поставки. Она состоит из трех направляющих и кронштейнов, закрепленных вокруг рабочих столов. В комплекте имеются две каретки с роликами, они легко перемещаются вдоль пильного и строгальных столов. На каретки винтами-барашками крепится полнопрофильная направляющая линейка. Ее используют как при строгании, так и при распиловке. Для установки устройства необходимо просверлить по два отверстия диаметром 5,3 мм с обоих торцов пильного стола станка.