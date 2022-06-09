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Комбинированная линейка Belmash CR-2500
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные линейки для станков
    Комбинированная линейка Belmash CR-2500
    Арт. X131401127101
    5.0
    2
    Комбинированная линейка Belmash CR-2500
    Комбинированная линейка Belmash CR-2500
    Комбинированная линейка Belmash CR-2500
    Комбинированная линейка Belmash CR-2500
    Комбинированная линейка Belmash CR-2500
      Комбинированная линейка Belmash CR-2500
      Комбинированная линейка Belmash CR-2500
      Комбинированная линейка Belmash CR-2500
      Комбинированная линейка Belmash CR-2500
      Комбинированная линейка Belmash CR-2500

      Комбинированная линейка Belmash CR-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131401127101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Макс. угол наклона линейки, град
      		45
      Мин. угол поперечной распиловки, град.
      		-45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Линейка комбинированная BELMASH CR-2500 является дополнительной опцией для станков БЕЛМАШ СДМ-2500 (кроме станков ограниченной серии). Предназначена для придания направления заготовке относительно рабочего инструмента при пилении или строгании, заменяет направляющую линейку из базового комплекта поставки. Она состоит из трех направляющих и кронштейнов, закрепленных вокруг рабочих столов. В комплекте имеются две каретки с роликами, они легко перемещаются вдоль пильного и строгальных столов. На каретки винтами-барашками крепится полнопрофильная направляющая линейка. Ее используют как при строгании, так и при распиловке. Для установки устройства необходимо просверлить по два отверстия диаметром 5,3 мм с обоих торцов пильного стола станка.

        Преимущества

        • Устройство для распиловки под углом – тоже часть комбинированной линейки, выполнено из металла
        • На направляющих нанесены шкалы, что делает обработку более точной и удобной