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Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
4.5
2
390 ₽
Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
    Арт. X6991454119
    4.5
    2
    Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
    Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
    Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
      Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
      Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм
      Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм

      Ревизионный люк Эра ЛТ2030М, 260х360 мм

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. X6991454119
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.98
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ревизионный люк Эра ЛТ2030М для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене или потолке. Открывается и закрывается легким нажатием.

        Преимущества

        • Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
        • Возможно использование во влажных помещениях
        • Простой уход
        • Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
        • Изготовлен из стали с покрытием полимерной эмалью