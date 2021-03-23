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Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
4.3
6
Найти аналог
Угольники магнитные
    Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
    Арт. О00000026071
    4.3
    6
    Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
    Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
    Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
      Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
      Угольник магнитный Кедр М-4 8005170
      Угольник магнитный Кедр М-4 8005170

      Угольник магнитный Кедр М-4 8005170

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026071
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. усилие, кг
      		22
      Выставляемые углы, град
      		45, 90, 135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный угольник М-4 позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций, используется как элемент удержания деталей. Данное приспособление дает возможность осуществлять процесс сварки одному рабочему. Может быть использован для крепления элементов в процессе резки для предотвращения падения частей конструкций.

        Преимущества

        • Позволяет удерживать вес до 22 кг
        • Угол 45°, 90°, 135°
        • Быстро и надежно соединяет детали, облегчает монтаж
        • Сокращает время работы
        • Заменяет громоздкие зажимы и струбцины
        • Подходит для любых работ с металлическими деталями