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Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
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Угольники магнитные
    Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
    Арт. О00000026074
    Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
    Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
    Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
      Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
      Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173
      Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173

      Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026074

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. усилие, кг
      		34
      Выставляемые углы, град
      		30, 45, 60, 75, 90, 135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный угольник КЕДР М-5 8005173 позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций, используется как элемент удержания деталей. Данное приспособление дает возможность осуществлять процесс сварки одному рабочему. Может быть использован для крепления элементов в процессе резки для предотвращения падения частей конструкций.

        Преимущества

        • Позволяет удерживать вес до 34 кг
        • Угол 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°
        • Быстро и надежно соединяет детали, облегчает монтаж
        • Сокращает время работы
        • Заменяет громоздкие зажимы и струбцины
        • Подходит для любых работ с металлическими деталями