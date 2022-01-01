Угольник магнитный Кедр М-5 ПРО 8005173

Преимущества

Позволяет удерживать вес до 34 кг

Угол 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°

Быстро и надежно соединяет детали, облегчает монтаж

Сокращает время работы

Заменяет громоздкие зажимы и струбцины

Подходит для любых работ с металлическими деталями

Магнитный угольник КЕДР М-5 8005173 позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций, используется как элемент удержания деталей. Данное приспособление дает возможность осуществлять процесс сварки одному рабочему. Может быть использован для крепления элементов в процессе резки для предотвращения падения частей конструкций.