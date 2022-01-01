Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856

Набор изоленты белой MATRIX 88856 применяется для изоляции деталей и проводов, находящихся под напряжением. Применяется для электроизоляции и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость.

Преимущества

Надёжный изоляционный материал

Безопасна

Универсальна



