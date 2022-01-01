Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
Арт. Х1308407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|10
- Набор изоленты белой MATRIX 88856 применяется для изоляции деталей и проводов, находящихся под напряжением. Применяется для электроизоляции и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость.
Преимущества
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Надёжный изоляционный материал
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Безопасна
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Универсальна
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