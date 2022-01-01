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Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
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Изолента
    Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
    Арт. Х1308407
    Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
    Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
    Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
      Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
      Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856
      Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856

      Изолента Matrix 19мм*10м белая 88856

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308407

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор изоленты белой MATRIX 88856 применяется для изоляции деталей и проводов, находящихся под напряжением. Применяется для электроизоляции и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость.

        Преимущества

        • Надёжный изоляционный материал

        • Безопасна

        • Универсальна