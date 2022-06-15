Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар

Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700
Арт. О00000033002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|300x265x413
- Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ АМ-1700 58222 используется для мотоциклов и автомобилей. Встроенный фильтр очищает воду от твердых частиц, которые способны повредить крыльчатку помпы. Крыльчатка выполнена из алюминия, который не подвержен коррозии. Колеса на корпусе упрощают передвижение по территорию.
Преимущества
- Быстрое соединение шланга с пистолетом
- Возможность работы с пеногенератором
- Фильтр для воды в комплекте
- Быстросъёмный адаптер для входного шланга
- Колеса обеспечивают удобство перемещения
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Функция самовсасывания воды из резервуара
- Быстросъёмный адаптер для входного шланга