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Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
5.0
2
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700
    Арт. О00000033002
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
    Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар

      Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033002
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		300x265x413
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ АМ-1700 58222 используется для мотоциклов и автомобилей. Встроенный фильтр очищает воду от твердых частиц, которые способны повредить крыльчатку помпы. Крыльчатка выполнена из алюминия, который не подвержен коррозии. Колеса на корпусе упрощают передвижение по территорию.

        Преимущества

        • Быстрое соединение шланга с пистолетом
        • Возможность работы с пеногенератором
        • Фильтр для воды в комплекте
        • Быстросъёмный адаптер для входного шланга
        • Колеса обеспечивают удобство перемещения
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева
        • Функция самовсасывания воды из резервуара
        • Быстросъёмный адаптер для входного шланга