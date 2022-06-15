Мойка высокого давления Сибртех АМ-1700, давление 130 Бар

Преимущества

Быстрое соединение шланга с пистолетом

Возможность работы с пеногенератором

Фильтр для воды в комплекте

Быстросъёмный адаптер для входного шланга

Колеса обеспечивают удобство перемещения

Встроенный термостат для защиты от перегрева

Функция самовсасывания воды из резервуара

Быстросъёмный адаптер для входного шланга

Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ АМ-1700 58222 используется для мотоциклов и автомобилей. Встроенный фильтр очищает воду от твердых частиц, которые способны повредить крыльчатку помпы. Крыльчатка выполнена из алюминия, который не подвержен коррозии. Колеса на корпусе упрощают передвижение по территорию.