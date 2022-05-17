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Мойка высокого давления Denzel R-110
5.0
2
6 720 ₽
7 080 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Denzel R-110
Арт. О00000033003
5.0
2
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110
Мойка высокого давления Denzel R-110

Мойка высокого давления Denzel R-110

Дарим скидки за
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  • -360 ₽
6 720 ₽
7 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033003
5.0
2

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
6.5
Габариты, мм
260x260x490
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -360 ₽
6 720 ₽
7 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Моечная машина высокого давления DENZEL R-110 58232 предназначена для бытового использования. Применяется для мойки садового инвентаря, велосипедов и дорожек. Широкая ручка обеспечивает удобство при переноске аппарата. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.

     Преимущества

    • Может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
    • Пеногенератор
    • Простота эксплуатации
    • На корпусе предусмотрен держатель пистолета
    • Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-110 58232