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Мойка высокого давления Denzel R-110
Арт. О00000033003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.5
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Габариты, мм
|260x260x490
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- Моечная машина высокого давления DENZEL R-110 58232 предназначена для бытового использования. Применяется для мойки садового инвентаря, велосипедов и дорожек. Широкая ручка обеспечивает удобство при переноске аппарата. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.
Преимущества
- Может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
- Пеногенератор
- Простота эксплуатации
- На корпусе предусмотрен держатель пистолета
- Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-110 58232