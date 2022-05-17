Мойка высокого давления Denzel R-110

Преимущества

Может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака

Пеногенератор

Простота эксплуатации

На корпусе предусмотрен держатель пистолета

Алюминиевая помпа - надежность DENZEL R-110 58232

Моечная машина высокого давления DENZEL R-110 58232 предназначена для бытового использования. Применяется для мойки садового инвентаря, велосипедов и дорожек. Широкая ручка обеспечивает удобство при переноске аппарата. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.