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Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD
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Электрические мойки высокого давления
    Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD
    Арт. О00000033008
    Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD

      Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033008

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		17
      Габариты, мм
      		415x324x732
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD используется для очистки дорожек, заборов, фасадов, садового инвентаря, автомобилей, мотоциклов. Мощный мотор 2600 Вт и помпа с максимальным давлением 210 бар и производительностью 480 л/ч помогает эффективно и быстро справиться с очисткой от серьезных загрязнений. Мойка может производить забор воды из любых емкостей в режиме самовсасывания, теряя при этом всего 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами и высокой точностью подгонки деталей обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе. Благодаря функциональному барабану шланг легко сматывать и хранить без необходимости отсоединения. 

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель
        • Барабан для шланга
        • Внешний пенокомплект
        • Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
        • Простота эксплуатации
        • На корпусе предусмотрен держатель пистолета и кронштейн под кабель
        • Алюминиевая помпа со стальными плунжерами - надежность
        • Опция блокировки рычага пистолета предотвращает случайный запуск
        • Степень защиты IPX5 - мойка защищена от попадания струй воды с любого направления при давлении не более 30 кПа
        • Класс защиты I - изоляция токопроводящих элементов и защитное заземление
        • Длинный шланг и кабель обеспечивают мобильность Denzel R-210iD 58237
        • Быстросъемный коннектор для легкого подключения пистолета
        • HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки
        • Насадка-удлинитель на пистолет позволяет работать в труднодоступных местах
        • Прочные металлические штуцеры выдерживают сильные рывки шланга
        • Колеса и телескопическая ручка для удобства транспортировки
        • С помощью сменных форсунок, которые входят в комплект, можно подобрать оптимальный режим для работы в труднодоступных местах