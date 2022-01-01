Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD
Арт. О00000033008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|17
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Габариты, мм
|415x324x732
- Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD используется для очистки дорожек, заборов, фасадов, садового инвентаря, автомобилей, мотоциклов. Мощный мотор 2600 Вт и помпа с максимальным давлением 210 бар и производительностью 480 л/ч помогает эффективно и быстро справиться с очисткой от серьезных загрязнений. Мойка может производить забор воды из любых емкостей в режиме самовсасывания, теряя при этом всего 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами и высокой точностью подгонки деталей обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе. Благодаря функциональному барабану шланг легко сматывать и хранить без необходимости отсоединения.
Преимущества
- Асинхронный двигатель
- Барабан для шланга
- Внешний пенокомплект
- Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
- Простота эксплуатации
- На корпусе предусмотрен держатель пистолета и кронштейн под кабель
- Алюминиевая помпа со стальными плунжерами - надежность
- Опция блокировки рычага пистолета предотвращает случайный запуск
- Степень защиты IPX5 - мойка защищена от попадания струй воды с любого направления при давлении не более 30 кПа
- Класс защиты I - изоляция токопроводящих элементов и защитное заземление
- Длинный шланг и кабель обеспечивают мобильность Denzel R-210iD 58237
- Быстросъемный коннектор для легкого подключения пистолета
- HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки
- Насадка-удлинитель на пистолет позволяет работать в труднодоступных местах
- Прочные металлические штуцеры выдерживают сильные рывки шланга
- Колеса и телескопическая ручка для удобства транспортировки
- С помощью сменных форсунок, которые входят в комплект, можно подобрать оптимальный режим для работы в труднодоступных местах