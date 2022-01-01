Преимущества

Асинхронный двигатель

Барабан для шланга

Внешний пенокомплект

Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака

Простота эксплуатации

На корпусе предусмотрен держатель пистолета и кронштейн под кабель

Алюминиевая помпа со стальными плунжерами - надежность

Опция блокировки рычага пистолета предотвращает случайный запуск

Степень защиты IPX5 - мойка защищена от попадания струй воды с любого направления при давлении не более 30 кПа

Класс защиты I - изоляция токопроводящих элементов и защитное заземление

Длинный шланг и кабель обеспечивают мобильность Denzel R-210iD 58237

Быстросъемный коннектор для легкого подключения пистолета

HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки

Насадка-удлинитель на пистолет позволяет работать в труднодоступных местах

Прочные металлические штуцеры выдерживают сильные рывки шланга

Колеса и телескопическая ручка для удобства транспортировки

С помощью сменных форсунок, которые входят в комплект, можно подобрать оптимальный режим для работы в труднодоступных местах

Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD используется для очистки дорожек, заборов, фасадов, садового инвентаря, автомобилей, мотоциклов. Мощный мотор 2600 Вт и помпа с максимальным давлением 210 бар и производительностью 480 л/ч помогает эффективно и быстро справиться с очисткой от серьезных загрязнений. Мойка может производить забор воды из любых емкостей в режиме самовсасывания, теряя при этом всего 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами и высокой точностью подгонки деталей обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе. Благодаря функциональному барабану шланг легко сматывать и хранить без необходимости отсоединения.