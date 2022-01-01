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Мотоснегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1
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Снегоуборщики бензиновые
    Мотоснегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1
    Арт. Х104150
    Мотоснегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1

      Мотоснегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104150

      Характеристики

      Производитель
      		CROSSER
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Дальность выброса, м
      		13
      Вес, кг
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1 может применяться для расчистки подъездных территорий к магазинам, парковок, автостоянок. Оснащен 4-тактным двигателем мощностью 11 л.с. Шнек выполнен из стали, а значит можно с легкостью перемалывать и убирать даже тяжелый заледенелый снег. Гусеницы способствуют отличной проходимости и устойчивости. Ширина обработки за один проход составляет 74 см. Для повышения комфорта снегоуборщик оборудован фарой и имеет подогрев рукояток. Предусмотрено семь передач движения: 5 вперед и 2 назад. На низких скоростях отлично убирается слежавшийся снег, средние скорости подойдут для рыхлого снега, а высокая скорость удобна для перемещений машины.

        Преимущества 

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
        • Ширина обработки за один проход составляет 74 см
        • Дальность выброса снега - до 13 м
        • Все органы управления размещены на панели оператора
        • Разблокировка колес для поворота: кулачковыми фиксаторами
        • Запуск двигателя: от сети 220В
        • Подогрев рукояток