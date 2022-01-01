Мотоснегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Количество передач - 5 вперед/ 2 назад

Ширина обработки за один проход составляет 74 см

Дальность выброса снега - до 13 м

Все органы управления размещены на панели оператора

Разблокировка колес для поворота: кулачковыми фиксаторами

Запуск двигателя: от сети 220В

Подогрев рукояток

Бензиновый снегоуборщик CROSSER CR-SN-6-1 может применяться для расчистки подъездных территорий к магазинам, парковок, автостоянок. Оснащен 4-тактным двигателем мощностью 11 л.с. Шнек выполнен из стали, а значит можно с легкостью перемалывать и убирать даже тяжелый заледенелый снег. Гусеницы способствуют отличной проходимости и устойчивости. Ширина обработки за один проход составляет 74 см. Для повышения комфорта снегоуборщик оборудован фарой и имеет подогрев рукояток. Предусмотрено семь передач движения: 5 вперед и 2 назад. На низких скоростях отлично убирается слежавшийся снег, средние скорости подойдут для рыхлого снега, а высокая скорость удобна для перемещений машины.