Насадка корончатая Кедр CUT-81 PRO 8001571
Арт. О00000026041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|корончатая
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Материал
|металл
- Насадка корончатая КЕДР (CUT 81 PRO) 8001571 - предназначена для плазмотрона CUT 81. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.
Преимущества
- Совместима с плазмотроном CUT 81
- Высокое качество
- Надежность
- Долгий срок службы