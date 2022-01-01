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Насадка корончатая Кедр CUT-81 PRO 8001571
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Насадки
    Насадка корончатая Кедр CUT-81 PRO 8001571
    Арт. О00000026041
    Насадка корончатая Кедр CUT-81 PRO 8001571

      Насадка корончатая Кедр CUT-81 PRO 8001571

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026041

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		корончатая
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка корончатая КЕДР (CUT 81 PRO) 8001571 - предназначена для плазмотрона CUT 81. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.

        Преимущества

        • Совместима с плазмотроном CUT 81
        • Высокое качество
        • Надежность
        • Долгий срок службы