Преимущества

Совместима с плазмотроном CUT 81

Высокое качество

Надежность

Долгий срок службы

Насадка корончатая КЕДР (CUT 81 PRO) 8001571 - предназначена для плазмотрона CUT 81. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.