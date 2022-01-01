Преимущества

Совместима с плазмотроном CUT 141

Высокое качество

Надежность

Долгий срок службы

Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047 - является довольно дешевым расходным сварочным элементом. Основная задача насадки - предохранение электрода от воздействия внешней среды во время резки металла. Предназначена для плазмотрона CUT 141.