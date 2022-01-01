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Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047
1 480 ₽
Насадки
    Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047
    Арт. О00000026039
    Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047

      Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047

      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026039

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		керамика
      Все характеристики
      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047 - является довольно дешевым расходным сварочным элементом. Основная задача насадки - предохранение электрода от воздействия внешней среды во время резки металла. Предназначена для плазмотрона CUT 141.

        Преимущества

        • Совместима с плазмотроном CUT 141
        • Высокое качество
        • Надежность
        • Долгий срок службы