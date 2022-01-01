Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047
Арт. О00000026039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|керамика
- Насадка защитная Кедр CUT-141 PRO 7320047 - является довольно дешевым расходным сварочным элементом. Основная задача насадки - предохранение электрода от воздействия внешней среды во время резки металла. Предназначена для плазмотрона CUT 141.
Преимущества
- Совместима с плазмотроном CUT 141
- Высокое качество
- Надежность
- Долгий срок службы