Насадка корончатая КЕДР (CUT 101–141 PRO) 8001522 - ограничитель для плазменной резки относится к категории дополнительной оснастки. Насадка-ограничитель помогает не только уверенно поджечь дугу, но и продлевает жизнь расходным материалам: катоду, соплу и т. д. Слишком высокое или низкое положение плазмотрона, относительно заготовки может повредить электрод, или значительно сократить ресурс его работы из-за быстрого износа центральной вставки, которая объясняется повышением напряжения плазменной дуги.

Преимущества