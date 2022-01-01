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Насадка корончатая Кедр CUT-101-141 PRO 8001522
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Насадки
    Насадка корончатая Кедр CUT-101-141 PRO 8001522
    Арт. О00000026042
    Насадка корончатая Кедр CUT-101-141 PRO 8001522

      Насадка корончатая Кедр CUT-101-141 PRO 8001522

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026042

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		корончатая
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка корончатая КЕДР (CUT 101–141 PRO) 8001522 - ограничитель для плазменной резки относится к категории дополнительной оснастки. Насадка-ограничитель помогает не только уверенно поджечь дугу, но и продлевает жизнь расходным материалам: катоду, соплу и т. д. Слишком высокое или низкое положение плазмотрона, относительно заготовки может повредить электрод, или значительно сократить ресурс его работы из-за быстрого износа центральной вставки, которая объясняется повышением напряжения плазменной дуги.

        Преимущества

        • Данный расходник позволяет добиться оптимального расстояния от сопла плазмотрона до разделываемого металла