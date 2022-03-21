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Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513
5.0
2
935 ₽
Насадки
    Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513
    Арт. X131107156
    5.0
    2
    Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513

      Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513

      935 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		керамика
      Все характеристики
      935 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513 - является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 81. Устанавливается на головку плазмотрона.

        Преимущества

        • Осуществляет защиту узла «катод — сопло» во время резки от брызг расплавленного металла
        • Выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы