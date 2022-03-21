Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513
Арт. X131107156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|керамика
- Насадка защитная Сварог (CS81) IVS0665 00000087513 - является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 81. Устанавливается на головку плазмотрона.
Преимущества
- Осуществляет защиту узла «катод — сопло» во время резки от брызг расплавленного металла
- Выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы