Преимущества

подходит к плазмотронам Сварог TECH CS 50, а также к большинству аналогичных плазмотронов от других производителей. Применяется для ручной плазменной резки металла до 15 мм толщиной на токах до 50 Ампер

Насадка дистанционная задает необходимый зазор между металлом и плазмотроном и защищает резак от соприкосновения с разрезаемым металлом



Насадка дистанционная Сварог CS 50 ISM0006 00000088669 - удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ.