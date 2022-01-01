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Насадка дистанционная Сварог CS 50 ISM0006 00000088669
870 ₽
Насадки
    Насадка дистанционная Сварог CS 50 ISM0006 00000088669
    Арт. X11934001
    Насадка дистанционная Сварог CS 50 ISM0006 00000088669

      Насадка дистанционная Сварог CS 50 ISM0006 00000088669

      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X11934001

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка дистанционная Сварог CS 50 ISM0006 00000088669 - удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ.

        Преимущества

        • подходит к плазмотронам Сварог TECH CS 50, а также к большинству аналогичных плазмотронов от других производителей. Применяется для ручной плазменной резки металла до 15 мм толщиной на токах до 50 Ампер
        • Насадка дистанционная задает необходимый зазор между металлом и плазмотроном и защищает резак от соприкосновения с разрезаемым металлом