Насадка Сварог CS141 IVS0607
Арт. X131107176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|керамика
- Защитная насадка CS 141 в плазмотроне осуществляет защиту узла «катод — сопло» во время резки от брызг расплавленного металла, выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы
Преимущества
- Надежная
- Практичная