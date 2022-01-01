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Насадка Сварог CS141 IVS0607
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Насадки
    Насадка Сварог CS141 IVS0607
    Арт. X131107176
    Насадка Сварог CS141 IVS0607

      Насадка Сварог CS141 IVS0607

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107176

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		керамика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитная насадка CS 141 в плазмотроне осуществляет защиту узла «катод — сопло» во время резки от брызг расплавленного металла, выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы

        Преимущества

        • Надежная
        • Практичная