Насадка Сварог CS141 IVS0607

Преимущества

Надежная

Практичная

Защитная насадка CS 141 в плазмотроне осуществляет защиту узла «катод — сопло» во время резки от брызг расплавленного металла, выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы