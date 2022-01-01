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Насадка защитная Сварог CS 70, IVS0087
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Насадки
    Насадка защитная Сварог CS 70, IVS0087
    Арт. X131107199
    Насадка защитная Сварог CS 70, IVS0087

      Насадка защитная Сварог CS 70, IVS0087

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107199

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		керамика
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.07
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газораспределительное ICS0078 Сварог 00000087409 предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке MS 25.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы