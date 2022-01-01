Насадка защитная Сварог CS 70, IVS0087

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Сопло газораспределительное ICS0078 Сварог 00000087409 предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке MS 25.