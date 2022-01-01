Насадка защитная Сварог CS 70, IVS0087
Арт. X131107199
Характеристики
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Производитель
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|керамика
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Количество, шт
|1
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Вес, кг
|0.07
- Сопло газораспределительное ICS0078 Сварог 00000087409 предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке MS 25.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы