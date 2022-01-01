Насосная часть Беламос SP40/5 – запасная деталь для насоса, которая состоит из червячного ротора и манжеты. Ротор представляет собой внешнюю спираль, изготовленную из нержавеющей стали. Во время работы насоса спираль вращается и перекачивает жидкость по внутреннему каналу статора насоса. Насосная часть для Belamos SP40/5 ремкомплект также включает в себя манжету. Это эластичное прорезиненное кольцо, которое устанавливается в сальниковое уплотнение вала для обеспечения герметичности насоса. Купить насосную часть Belamos SP40/5 можно на замену старой при ее износе или поломке.

Преимущества насосной части Belamos SP40/5:

Оригинальные запчасти от производителя

Долговечные

Надежные

Стойкие к длительной нагрузке

Комплектация: