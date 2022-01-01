Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насосная часть Беламос SP40/5
Найти аналог
Насосная часть
    Насосная часть Беламос SP40/5
    Арт. X3874282242

      Насосная часть Беламос SP40/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874282242

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Насосная часть Беламос SP40/5 – запасная деталь для насоса, которая состоит из червячного ротора и манжеты. Ротор представляет собой внешнюю спираль, изготовленную из нержавеющей стали. Во время работы насоса спираль вращается и перекачивает жидкость по внутреннему каналу статора насоса. Насосная часть для Belamos SP40/5 ремкомплект также включает в себя манжету. Это эластичное прорезиненное кольцо, которое устанавливается в сальниковое уплотнение вала для обеспечения герметичности насоса. Купить насосную часть Belamos SP40/5 можно на замену старой при ее износе или поломке.

        Преимущества насосной части Belamos SP40/5:

        • Оригинальные запчасти от производителя
        • Долговечные
        • Надежные
        • Стойкие к длительной нагрузке

        Комплектация:

        • Насосная часть
        • Упаковка