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Колба фильтра Аквафор 0427, 1/2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Аквафор 0427, 1/2
    Арт. X16910801416
    Колба фильтра Аквафор 0427, 1/2

      Колба фильтра Аквафор 0427, 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801416

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды Корпус предфильтра для холодной воды армированный. Корпус армированный Аквафор для холодной воды с латунными вставками. Благодаря латунным вставкам полностью исключается возникновение напряжений в соединении "корпус-штуцер" (в отличие от предфильтров с пластиковыми резьбовым гнездом в крышке корпуса). При закручивании же в пластиковое гнездо штуцера с уплотнением лентой ФУМ или льном возникают напряжения растяжения, которые могут привести к разрушению корпуса.