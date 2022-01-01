Колба фильтра Аквафор 0427, 1/2

Фильтр для воды Корпус предфильтра для холодной воды армированный. Корпус армированный Аквафор для холодной воды с латунными вставками. Благодаря латунным вставкам полностью исключается возникновение напряжений в соединении "корпус-штуцер" (в отличие от предфильтров с пластиковыми резьбовым гнездом в крышке корпуса). При закручивании же в пластиковое гнездо штуцера с уплотнением лентой ФУМ или льном возникают напряжения растяжения, которые могут привести к разрушению корпуса.