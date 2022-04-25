Прожектор IEK ИО 500, 3461300004

Прожектор мощностью 500 Вт предназначен для наружного освещения пространства в целом (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий). Прожекторы мощностью 500 Вт могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха.

Преимущества