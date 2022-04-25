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Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
5.0
1
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
    Арт. X2790784
    5.0
    1
    Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
    Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
    Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
      Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
      Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
      Прожектор IEK ИО 500, 3461300004

      Прожектор IEK ИО 500, 3461300004

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X2790784
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.85
      Габариты, мм
      		255x135x185
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прожектор мощностью 500 Вт предназначен для наружного освещения пространства в целом (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий). Прожекторы мощностью 500 Вт могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха.

        Преимущества

        • Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54
        • Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава
        • Керамический ламподержатель
        • Светоотражатель - алюминиевая фольга с рельефным тиснением
        • Стекло - термостойкое, закаленное
        • Контактная группа - из электротехнической меди
        • Антикоррозийное покрытие метизов и других металлических деталей
        • Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления