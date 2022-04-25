Прожектор IEK ИО 500, 3461300004
Арт. X2790784
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.85
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Габариты, мм
|255x135x185
- Прожектор мощностью 500 Вт предназначен для наружного освещения пространства в целом (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий). Прожекторы мощностью 500 Вт могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха.
Преимущества
- Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54
- Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава
- Керамический ламподержатель
- Светоотражатель - алюминиевая фольга с рельефным тиснением
- Стекло - термостойкое, закаленное
- Контактная группа - из электротехнической меди
- Антикоррозийное покрытие метизов и других металлических деталей
- Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления