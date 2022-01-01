Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Разбрасыватель удобрений (реагента), Caiman SSM50, 600 см, 50 л, 20 кг
Найти аналог
Тележки гидравлические
    Разбрасыватель удобрений (реагента), Caiman SSM50, 600 см, 50 л, 20 кг
    Арт. 1128767
    Разбрасыватель удобрений (реагента), Caiman SSM50, 600 см, 50 л, 20 кг

      Разбрасыватель удобрений (реагента), Caiman SSM50, 600 см, 50 л, 20 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128767

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Вес, кг
      		20
      Габариты, мм
      		550х850х500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонная сеялка и разбрасыватель реагентов CAIMAN SSM50 предназначена для равномерного распределения песка или противогололедного реагента на дорожках, тротуарах, во дворах. Вместимость бункера 50 л, рабочая ширина 60 см, регулировка подачи материала, механический привод толканием вперед, пневматические колеса большого диаметра, универсальное применение(песок, реагент, сыпучие удобрения), размеры 550х850х500 мм, вес 20 кг.

        Преимущества

        • Механический привод. Распределение материала осуществляется при помощи толкания тележки впереди оператора – без больших усилий, шума, необходимости затрат на горюче-смазочные материалы и обслуживание
        • Большие пневмоколеса. Обеспечивают отличную проходимость, маневренность и плавный ход
        • Универсальное применение. Разбрасыватель способен работать с различными материалами (песок, реагент, сыпучие удобрения)
        • Регулировка подачи материала. Производится при помощи рычага, который можно установить в одно из 4 положений и таким образом менять интенсивность выгрузки
        • Емкость бункера 50 л. Объема хватает на примерное расстояние около 3-4 км
        • Безопасность. Уровень защиты соответствует нормам ЕС