Разбрасыватель удобрений (реагента), Caiman SSM50, 600 см, 50 л, 20 кг

Преимущества

Механический привод. Распределение материала осуществляется при помощи толкания тележки впереди оператора – без больших усилий, шума, необходимости затрат на горюче-смазочные материалы и обслуживание

Большие пневмоколеса. Обеспечивают отличную проходимость, маневренность и плавный ход

Универсальное применение. Разбрасыватель способен работать с различными материалами (песок, реагент, сыпучие удобрения)

Регулировка подачи материала. Производится при помощи рычага, который можно установить в одно из 4 положений и таким образом менять интенсивность выгрузки

Емкость бункера 50 л. Объема хватает на примерное расстояние около 3-4 км

Безопасность. Уровень защиты соответствует нормам ЕС

Газонная сеялка и разбрасыватель реагентов CAIMAN SSM50 предназначена для равномерного распределения песка или противогололедного реагента на дорожках, тротуарах, во дворах. Вместимость бункера 50 л, рабочая ширина 60 см, регулировка подачи материала, механический привод толканием вперед, пневматические колеса большого диаметра, универсальное применение(песок, реагент, сыпучие удобрения), размеры 550х850х500 мм, вес 20 кг.