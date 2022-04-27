Решетка инерционная Арктос АГС 44959, 350x350 мм

Преимущества

Оснащена легко вращающимися алюминиевыми жалюзи, установленными в раму

Изготовлена из алюминия, окрашиваемого с помощью порошкового напыления в белый цвет

Размер - 350x350 мм

Инерционная решетка АРКТОС АГС предназначена для установки в системах вентиляции и используется как обратный воздушный клапан для автоматического перекрывания отверстий при выключении вентилятора. Устанавливается лопастями вниз, вертикально.