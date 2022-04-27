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Решетка инерционная Арктос АГС 44959, 350x350 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка инерционная Арктос АГС 44959, 350x350 мм
    Арт. X699145430954
    5.0
    2
    Решетка инерционная Арктос АГС 44959, 350x350 мм

      Решетка инерционная Арктос АГС 44959, 350x350 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145430954
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арктос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		350x350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инерционная решетка АРКТОС АГС предназначена для установки в системах вентиляции и используется как обратный воздушный клапан для автоматического перекрывания отверстий при выключении вентилятора. Устанавливается лопастями вниз, вертикально.

        Преимущества

        • Оснащена легко вращающимися алюминиевыми жалюзи, установленными в раму
        • Изготовлена из алюминия, окрашиваемого с помощью порошкового напыления в белый цвет
        • Размер - 350x350 мм