Решетка инерционная Арктос АГС 44959, 350x350 мм
Арт. X699145430954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|350x350
- Инерционная решетка АРКТОС АГС предназначена для установки в системах вентиляции и используется как обратный воздушный клапан для автоматического перекрывания отверстий при выключении вентилятора. Устанавливается лопастями вниз, вертикально.
Преимущества
- Оснащена легко вращающимися алюминиевыми жалюзи, установленными в раму
- Изготовлена из алюминия, окрашиваемого с помощью порошкового напыления в белый цвет
- Размер - 350x350 мм