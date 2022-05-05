Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 300х200 мм
Арт. X6991454351
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Дания
|
Количество предметов, шт
|1
|
Габариты, мм
|350х250
- Настенная однорядная вентиляционная решетка SHUFT 1WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
- Решетка снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи
- Удобный монтаж
- Посадочный размер вентиляционного канала - 290x190 мм