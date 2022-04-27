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Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 400х200 мм
5.0
2
477 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 400х200 мм
    Арт. X69914543487
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 400х200 мм

      Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 400х200 мм

      477 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. X69914543487
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		450х250
      Все характеристики
      477 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная однорядная вентиляционная решетка SHUFT 1WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
        • Решетка снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи
        • Удобный монтаж
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 390x190 мм