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Решетка вентиляционная Shuft WSK 30/25, 300x250 мм
5.0
1
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft WSK 30/25, 300x250 мм
    Арт. X6991454306
    5.0
    1
    Решетка вентиляционная Shuft WSK 30/25, 300x250 мм

      Решетка вентиляционная Shuft WSK 30/25, 300x250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454306
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пластиковая инерционная решетка SHUFT серии WSK предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции и совмещает функции защитной решетки и обратного клапана. Пластиковую инерционную решетку можно использовать в качестве отсекающего клапана для перекрытия сечения воздуховода после остановки вытяжного вентилятора и припятствует попаданию в систему вентиляции посторонних предметов или нерегулируемому движению воздушного потока внутри вентиляционного канала.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика
        • Легко отклоняющиеся ламели гравитационных жалюзи
        • Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей
        • Монтаж вертикально на наружных стенах
        • Жалюзи должны быть направлены вниз
        • Размер 300x250 мм