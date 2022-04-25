Решетка вентиляционная Shuft WSK 30/25, 300x250 мм

Преимущества

Изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика

Легко отклоняющиеся ламели гравитационных жалюзи

Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей

Монтаж вертикально на наружных стенах

Жалюзи должны быть направлены вниз

Размер 300x250 мм

Пластиковая инерционная решетка SHUFT серии WSK предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции и совмещает функции защитной решетки и обратного клапана. Пластиковую инерционную решетку можно использовать в качестве отсекающего клапана для перекрытия сечения воздуховода после остановки вытяжного вентилятора и припятствует попаданию в систему вентиляции посторонних предметов или нерегулируемому движению воздушного потока внутри вентиляционного канала.