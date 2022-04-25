Решетка вентиляционная Shuft WSK 30/25, 300x250 мм
Арт. X6991454306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.7
- Пластиковая инерционная решетка SHUFT серии WSK предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции и совмещает функции защитной решетки и обратного клапана. Пластиковую инерционную решетку можно использовать в качестве отсекающего клапана для перекрытия сечения воздуховода после остановки вытяжного вентилятора и припятствует попаданию в систему вентиляции посторонних предметов или нерегулируемому движению воздушного потока внутри вентиляционного канала.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика
- Легко отклоняющиеся ламели гравитационных жалюзи
- Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей
- Монтаж вертикально на наружных стенах
- Жалюзи должны быть направлены вниз
- Размер 300x250 мм