Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106
Арт. Х12403377
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Диаметр троса, мм
|16
|
Наличие троса
|Нет
- Шкив однорядный JSS-3T JET 303106 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использован шариковый подшипник
Преимущества
- Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна
- Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства
- На шкиве предусмотрена одна канавка для троса