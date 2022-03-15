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Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106
5.0
2
Найти аналог
Ручные лебедки
    Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106
    Арт. Х12403377
    5.0
    2
    Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106
    Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106
      Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106
      Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106

      Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403377
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр троса, мм
      		16
      Наличие троса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шкив однорядный JSS-3T JET 303106 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использован шариковый подшипник

        Преимущества

        • Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна
        • Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства
        • На шкиве предусмотрена одна канавка для троса