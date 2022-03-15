Однорядный шкив для лебедки Jet JSS-2.5T JE303106

Преимущества

Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна

Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства

На шкиве предусмотрена одна канавка для троса

Шкив однорядный JSS-3T JET 303106 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использован шариковый подшипник