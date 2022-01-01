Заказать шкив сцепления stihl 4224 760 8500 *08623* в сборе
Шкив сцепления STIHL 4224 760 8500 *08623* в сборе – это деталь, которая используется для монтажа на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запчасти производства STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вы можете не бояться за работоспособность и производительность: Шкивы производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 2 579 р. на эту запчасть вызвана применением высококачественных компонентов.
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выгодно – по цене всего в 2 579 р. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы доставляем инструменты и комплектующие в любой город России. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если вас интересуют услуги приобретения, а также замены запчастей в фирменном сервисном центре, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру телефона 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» шкив сцепления stihl 4224 760 8500 *08623* в сборе от официальных дистрибьюторов или же фирмы-производителя – торговой марки STIHL.