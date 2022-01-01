Снегоуборщик Canadiana CL 61900R

Преимущества

Благодаря большому ковшу ширина захвата очищаемой поверхности составляет 61 см.

Снегоуборщик CANADIANA CL61900R оснащен бензиновым 4-тактным двигателем BRIGGS&STRATTON 900 Snow Series OHV объемом 205 куб.см и мощностью 7 л.с.

Шнек, состоящий из четырех независимых друг от друга и снабженных зубцами спиралей, легко справится с глубокими сугробами, а также с сильно слежавшимся и заледеневшим снегом. Редуктор шнека, сделанный из алюминия, отличается усиленным литым корпусом и прецизионными узлами червячной передачи.

Высота ковша регулируется при помощи специальных односторонних металлических полозьев и позволяет производить уборку снега на неровных поверхностях таких как брусчатка, плитка, гравийные дорожки.

Желоб выброса снега сделан из металла. Дальность выброса снега регулируется при помощи барашком на желобе выброса. Направление выброса снега можно регулировать рычагом на панели оператора, поворачивая желоб на 200 градусов вправо или влево.

Галогеновая фара.

Шины X-Trac диаметром 41 см и шириной 17 см обеспечивают движение без пробуксовки даже на обледенелых поверхностях.

Снегоуборщик колесный самоходный, 4-тактный бензиновый двигатель BRIGGS&STRATTON 900 Snow Series OHV объемом 205 куб.см мощностью 7 л.с., скорости 6 впереди2 назад, ручной стартер, ширина ковша 61 см, высота ковша 53 см, регулировка направления выброса снега вручную воротком и дальности вручную, дальность выброса до 12 м, металлический желоб, разблокировка колес шплинтом на оси колес, шины X-Trac 33х13 см, топливный бак 3,8 л, емкость картера 0,8 л, фара, вес 75 кг.