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Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Арт. Х104145
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E

      Снегоуборщик PATRIOT PS 921E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104145

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		930x730x655
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик PATRIOT PS 921E - самоходный агрегат для быстрой уборки территории от свежевыпавшего и слежавшегося снега.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Электростартер - легкий запуск мотора
        • Широкий выбор скоростей
        • Реверс - маневренность снегоуборщика
        • Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°
        • Регулировка направления выброса
        • В конструкции используются только подшипники, а не втулки
        • Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега
        • На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
        • Фара для освещения участка