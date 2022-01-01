Снегоуборщик PATRIOT PS 921E
Арт. Х104145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|930x730x655
- Снегоуборщик PATRIOT PS 921E - самоходный агрегат для быстрой уборки территории от свежевыпавшего и слежавшегося снега.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Электростартер - легкий запуск мотора
- Широкий выбор скоростей
- Реверс - маневренность снегоуборщика
- Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°
- Регулировка направления выброса
- В конструкции используются только подшипники, а не втулки
- Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега
- На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
- Фара для освещения участка