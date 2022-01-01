Снегоуборщик PATRIOT PS 921E - самоходный агрегат для быстрой уборки территории от свежевыпавшего и слежавшегося снега.

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Электростартер - легкий запуск мотора

Широкий выбор скоростей

Реверс - маневренность снегоуборщика

Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°

Регулировка направления выброса

В конструкции используются только подшипники, а не втулки

Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика

Фара для освещения участка



