Заказать статор makita 526074-8
Статор Makita 526074-8 представляет собой запчасть, используемая с целью монтажа на замену пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие производства бренда Makita характерны высокой надежностью: после их замены у вас не будет причин переживать за производительность: Статоры от Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 2 260 руб. на эту деталь вызвана употреблением надежных ресурсов.
Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:
Перед приобретением уточните, обладают ли совместимостью данные Статоры с вашим оборудованием. У вас есть возможность провести замену собственноручно, но мы советуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: специалисты интегрируют Статоры в технику.
Статор Makita 526074-8 у вас есть возможность приобрести в интернет-магазине «Бигам» выгодно – по цене всего в 2 260 руб. Для покупки используйте корзину. Мы привезем ваш заказ в любой населенный пункт России. В то же время у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из нашего магазина розничной продажи в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой суммарной стоимости заказа. Если вы хотите обратиться по поводу оформления заказа и замены запчастей в нашем сервисном центре, звоните по номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru
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