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Статор Makita HR2230 626574-9
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Статоры
    Статор Makita HR2230 626574-9
    Арт. X3872038779

      Статор Makita HR2230 626574-9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872038779

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать статор makita hr2230 626574-9

        Статор Makita HR2230 626574-9 – это деталь, которая предназначена в целях монтажа на замену негодным запчастям. Запчасти от марки Makita выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят у вас не будет поводов переживать за продуктивность: Статоры от марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 417 руб. на данную комплектующую оправдана употреблением высококачественных ресурсов.

        Перед оформлением заказа узнайте, обладают ли совместимостью подобранные Статоры с моделью вашего оборудования. Вы можете произвести ремонтные работы самостоятельно, однако мы советуем вам обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты установят Статоры в оборудование.

        Статор Makita HR2230 626574-9 вы можете заказать на сайте www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 417 руб. Для этого свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем детали по РФ. Также мы предоставляем самовывоз из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно заказа, а также замены деталей в фирменном сервисном центре, обращайтесь по номеру 8 800 555 69 73. Мы предоставляем статор makita hr2230 626574-9 от проверенных дистрибьюторов или же фирмы-производителя – бренда Makita.