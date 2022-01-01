Купить статор makita в сборе 626524-4 Статор Makita в сборе 626524-4 представляет собой запчасть, используемая с целью интеграции на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Детали от торговой марки Makita характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены вы можете не переживать за продуктивность: Статоры производства компании Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 1 245 руб. на данную комплектующую объясняется применением износостойких ресурсов.



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