Оформить заказ на статор makita 633528-9
Статор Makita 633528-9 представляет собой деталь, которая предназначена с целью монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запасные части производства Makita характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их установки у вас не будет поводов бояться за продуктивность: Статоры от бренда Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, которая составляет 631 р. на данную деталь вызвана использованием надежных материалов.
Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:
Перед тем, как приобрести уточните, обладают ли совместимостью выбранные вами Статоры с вашим инструментом. У вас есть возможность произвести ремонт самолично, однако мы рекомендуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты установят Статоры в ваше оборудование.
Статор Makita 633528-9 вы можете приобрести на сайте www.bigam.ru
по цене в 631 руб. Чтобы оформить заказ, заполните форму на нашем сайте. Мы доставим ваш заказ в любой населенный пункт России. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего розничного магазина в вашем городе – это не будет вам ничего стоить вне зависимости от суммы заказа. Если вас интересуют услуги приобретения и замены деталей в нашем центре сервисного обслуживания, позвоните по номеру 8 800 555 69 73. Мы предоставляем статор makita 633528-9 от официальных поставщиков или же фирмы-изготовителя – компании Makita.