Оформить заказ на статор makita в сборе 526104-5
Статор Makita в сборе 526104-5 представляет собой запчасть, используемая с целью монтажа на замену негодным запасным частям. Комплектующие от компании Makita отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят можно не переживать за эффективность: Статоры от торговой марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 2 945 р. на данную комплектующую вызвана использованием надежных компонентов.
Перед тем, как приобрести уточните, совместимы ли подобранные Статоры с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность произвести ремонт своими силами, но мы советуем вам обратиться в наш сервисный центр: профессиональные специалисты встроят Статоры в оборудование.
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