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Статор Makita в сборе 625724-3
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Статоры
    Статор Makita в сборе 625724-3
    Арт. X38742993

      Статор Makita в сборе 625724-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38742993

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приобрести статор makita в сборе 625724-3

        Статор Makita в сборе 625724-3 – это деталь, которая предназначена для монтирования на смену пришедшим в негодность запчастям. Комплектующие от бренда Makita характерны устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят у вас не будет причин бояться за работоспособность и производительность: Статоры от торговой марки Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, составляющая 1 176 руб. на представленную комплектующую оправдана использованием надежных компонентов.

        Перед приобретением узнайте, совместимы ли подобранные Статоры с вашим оборудованием. У вас есть возможность осуществить ремонт собственноручно, но мы предоставляем возможность обратиться в сервисный центр «Бигам»: профессиональные специалисты установят Статоры в вашу технику.

        Статор Makita в сборе 625724-3 у вас есть возможность заказать на нашем сайте выгодно – по цене всего в 1 176 р. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы привезем заказ в любой населенный пункт России. Помимо этого, вам доступен самовывоз из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если вас интересуют услуги покупки и замены запчастей в центре сервисного обслуживания, позвоните менеджеру по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru статор makita в сборе 625724-3 от надежных поставщиков или самого фирмы-производителя – Makita.