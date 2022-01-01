Заказать статор makita в сборе 528940-5
Статор Makita в сборе 528940-5 представляет собой деталь, которая используется с целью монтажа на смену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Запасные части производства марки Makita отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят можно не бояться за работоспособность и производительность: Статоры от Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 4 810 р. на представленную запчасть вызвана употреблением высококлассных материалов.
Перед заказом проконсультируйтесь, обладают ли совместимостью Статоры с вашим инструментом. Вы можете произвести ремонт собственноручно, но мы предлагаем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты установят Статоры в ваше оборудование.
Статор Makita в сборе 528940-5 у вас есть возможность заказать на сайте нашего интернет-магазина по цене в 4 810 р. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы доставим ваш заказ по всей территории РФ. Помимо этого, вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего магазина розничной продажи в вашем городе – данная услуга бесплатна при любой суммарной стоимости заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупки и замены деталей в нашем центре сервисного обслуживания, звоните по номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru
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