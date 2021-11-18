Стремянка Алюмет 9 ст.

Преимущества

Матерчатый органайзер в комплекте

Прочные направляющие, способные выдержать большой вес

Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема

Тетива и ступени стремянки изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля

Рабочая площадка выполнена из оцинкованной стали

Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъёме

Башмаки на ножках - защита от скольжения

Страховочные ремни предохраняют Алюмет АM709АК от раскладывания

Компактность в сложенном виде

Алюминиевая девятиступенчатая стремянка с органайзером Алюмет АM709АК используется в хозяйстве, на производстве. Имеет малый вес, поэтому легко транспортируется.Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу. Имеет 9 ступеней