Стремянка Алюмет 9 ст.
Арт. X13503140103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|2670х560х100
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Анодированная
|Нет
- Алюминиевая девятиступенчатая стремянка с органайзером Алюмет АM709АК используется в хозяйстве, на производстве. Имеет малый вес, поэтому легко транспортируется.
Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу. Имеет 9 ступеней
Преимущества
- Матерчатый органайзер в комплекте
- Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
- Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема
- Тетива и ступени стремянки изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля
- Рабочая площадка выполнена из оцинкованной стали
- Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъёме
- Башмаки на ножках - защита от скольжения
- Страховочные ремни предохраняют Алюмет АM709АК от раскладывания
- Компактность в сложенном виде