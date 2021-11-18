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Стремянка Алюмет 9 ст.
5.0
2
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Алюмет 9 ст.
    Арт. X13503140103
    5.0
    2
    Стремянка Алюмет 9 ст.

      Стремянка Алюмет 9 ст.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13503140103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		2670х560х100
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевая девятиступенчатая стремянка с органайзером Алюмет АM709АК используется в хозяйстве, на производстве. Имеет малый вес, поэтому легко транспортируется.
        Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу. Имеет 9 ступеней

        Преимущества

        • Матерчатый органайзер в комплекте
        • Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
        • Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема
        • Тетива и ступени стремянки изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля
        • Рабочая площадка выполнена из оцинкованной стали
        • Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъёме
        • Башмаки на ножках - защита от скольжения
        • Страховочные ремни предохраняют Алюмет АM709АК от раскладывания
        • Компактность в сложенном виде