Леска для триммера Sturm GT3535-2.0-8-15, звезда, 2 мм, 15 м

Леска Sturm GT3535-2.0-8 применяется в работе с триммерами Штурм. Является режущим элементом при кошении травы триммером. Правильный подбор толщины и профиля лески для выполнения той или иной работы влияет на износ лески и на скорость кошения. К примеру, леска сечением в форме звезды обладает меньшим износом, чем леска с круглым профилем.

Преимущества

Универсальность

Высокая прочность

