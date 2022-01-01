Леска для триммера Sturm GT3535-2.0-8-15, звезда, 2 мм, 15 м
Арт. О00000023224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2
- Леска Sturm GT3535-2.0-8 применяется в работе с триммерами Штурм. Является режущим элементом при кошении травы триммером. Правильный подбор толщины и профиля лески для выполнения той или иной работы влияет на износ лески и на скорость кошения. К примеру, леска сечением в форме звезды обладает меньшим износом, чем леска с круглым профилем.
Преимущества
Универсальность
Высокая прочность