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Леска для триммера Sturm GT3535-2.0-8-15, звезда, 2 мм, 15 м
75 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Sturm GT3535-2.0-8-15, звезда, 2 мм, 15 м
    Арт. О00000023224
    Леска для триммера Sturm GT3535-2.0-8-15, звезда, 2 мм, 15 м

      Леска для триммера Sturm GT3535-2.0-8-15, звезда, 2 мм, 15 м

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023224

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска Sturm GT3535-2.0-8 применяется в работе с триммерами Штурм. Является режущим элементом при кошении травы триммером. Правильный подбор толщины и профиля лески для выполнения той или иной работы влияет на износ лески и на скорость кошения. К примеру, леска сечением в форме звезды обладает меньшим износом, чем леска с круглым профилем.
        Преимущества
        Универсальность
        Высокая прочность