Леска для триммера Champion Star С5024, 2 мм
Арт. X18612507330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2
- Леска для триммера Champion Star С5024 является расходным материалом к триммерам всех моделей. Корд имеет сечение - звездочка, и благодаря острым граням легко справляется даже с жесткой травой, а также снижает тормозящее действие на двигатель.
Преимущества
- Износостойкость
- Универсальность