Леска для триммера Champion Star С5024, 2 мм

Преимущества

Износостойкость

Универсальность

Леска для триммера Champion Star С5024 является расходным материалом к триммерам всех моделей. Корд имеет сечение - звездочка, и благодаря острым граням легко справляется даже с жесткой травой, а также снижает тормозящее действие на двигатель.