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Леска для триммера Champion Star С5024, 2 мм
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Леска для триммеров
    Леска для триммера Champion Star С5024, 2 мм
    Арт. X18612507330
    Леска для триммера Champion Star С5024, 2 мм

      Леска для триммера Champion Star С5024, 2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507330

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммера Champion Star С5024 является расходным материалом к триммерам всех моделей. Корд имеет сечение - звездочка, и благодаря острым граням легко справляется даже с жесткой травой, а также снижает тормозящее действие на двигатель.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Универсальность